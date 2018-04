Důchodce zabil lupiče, obviněn nebude! Známí oběti mu vyhrožují

Britský důchodce, který při obraně své ženy a majetku zabil lupiče, nebude stíhán za vraždu. Policisté ho po bouřlivé reakci veřejnosti propustili a z ničeho obviněn nebude. To se ale nelíbí příbuzným a přátelům zemřelého zloděje. Senior dokonce musí být pod policejní ochranou.

Příběh 78letého Richarda Osborna Brookse obletěl světová média. Do jeho domu se vloupali dva muži, když s manželkou spal. Jeden z nich mu hrozil šroubovákem, zatímco druhý hledal, co by se dalo ukrást. Richard ale lupiče přemohl a bodl jeho vlastní zbraní.

reklama

Muži se dali na útěk, ale pobodaný ztratil příliš krve a zkolaboval na ulici. Po převozu do nemocnice zemřel a Richarda sebrala policie. Mezi Brity se okamžitě vzedmula obrovská vlna nevole. Petice, kterou podepsaly tisíce lidí, požadovala, aby důchodce nebyl z vraždy obviněn.

Policie nakonec přání veřejnosti vyslyšela a Richarda propustila na kauci. Zároveň kriminalisté oznámili, že z vraždy 38letého Henryho Vincenta obviněn nebude a ani nebude dále stíhán, píše portál Daily Mail.

Jenže to se zase nelíbí druhé straně, což vyvolalo obavy z toho, že by se mohl Richard stát obětí útoku. Jeho dům se totiž objevil v mnoha britských médiích. Proto policie kolem budovy nainstalovala několik kamer a na jeho bezpečí dohlíží i samotní strážníci.

Před Richardovým domem také vznikl improvizovaný pomníček, kde si lidé připomínají zemřelého lupiče. Podle některých vzkazů byl "skvělý člověk, kterého miloval snad každý" a měl "srdce ze zlata".