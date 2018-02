Vláda chce přidat tisícovku důchodcům. Ale jenom některým

Od ledna 2019 by měly stoupnout důchody seniorům nad 85 let o tisíc korun měsíčně. Návrh novely zákona o důchodovém pojištění, kterou v úterý schválila vláda, musí ještě schválit Parlament. Přináší také změnu v pevné výměře důchodů, která je pro všechny stejná. Nově by měla odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent.

Podle vyjádření ministryně práce v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) si tak polepší zhruba polovina lidí s nižšími důchody, druhé polovině by se růst penze zpomalil. Všichni důchodci by podle propočtů Němcové mohli dostat 320 korun.

Státní pokladnu vyjde navýšení na zhruba 14,5 miliardy korun. "Celkem 12 miliard máme předpoklad na plošné navýšení o 320 korun měsíčně a 2,5 miliardy korun na výdaj spojený s navýšením o tisíc korun," uvedla Němcová před jednáním kabinetu. O tom, kde peníze ministerstvo získá, podle ní resort jedná s ministerstvem financí. Protože jde o prioritu programového prohlášení, nemá ministryně pochybnosti, že by finance nezískala.

Pokud zákon projde Parlamentem, přesnou částku výměry důchodů na příští rok vláda stanoví v září podle nových pravidel. Zvýšení důchodů o tisíc korun pro seniory nad 85 let návrh zákona přímo stanovuje k 1. lednu 2019. Podle autorů návrhu je třeba starším seniorům přidat více kvůli jejich vyšším výdajům na péči a léky. Důvodem je ale i to, že starší senioři mají nižší penze než ti mladší. Před 30 lety nastupovali na odpočinek s nižší částkou. I když se jim později přepočítala, stále je výrazně menší, než mají mladší důchodci.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Současně pevná část penze, která je pro všechny stejná, musí odpovídat devíti procentům průměrné mzdy. Podle novely by to mělo být nově deset procent. To však neznamená, že se penze zvednou o procento, jen se přeskupí jejích složení. Pravidla pro přidávání zůstanou stejná, zvětší se podíl přidávání do pevné části a zmenší se podíl na růst procentní výměry, v níž se odráží výše odvodů z výdělků a odpracované roky. Navrhované opatření sníží zásluhovost a zmenší poměr mezi nejvyššími a nejnižšími důchody.

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR ve své nedávné analýze napsal, že návrh povede k nivelizaci důchodů. Podle dřívějších studií institutu je český důchodový systém ale už nyní velmi solidární a silně přerozděluje. Na malou zásluhovost penzí v Česku poukazoval už dřív i Ústavní soud.

Pokud by opatření už platilo, podle propočtů ČTK by penze rostla ve srovnání s nynějším modelem letos pomaleji lidem, kteří pobírají víc než 11.200 korun. Loni v září to byly asi tři pětiny seniorů a seniorek. Podle důchodové ročenky v roce 2016 měla polovina starobních penzistek a penzistů více než 11.344 korun a jen desetina lidí dosáhla na důchod přes 14.501 korun.

Nová opatření mají pomoci lidem s malými penzemi. Přilepšit by si mohli ti, kteří jsou v důchodu dlouho. Lépe by na tom mohly být ženy a měli by si pomoci i lidé, kteří šli do penze předčasně či kteří málo vydělávali. Naopak většina těch, kteří nastoupili na odpočinek v poslední době, si pohorší.

Na dopravní stavby bude třeba 86 miliard

Státní fond dopravy bude od letoška v dalších letech potřebovat na údržbu a rozvoj dopravní infrastruktury minimálně 86 miliard korun ročně. To odpovídá zhruba 1,8 až dvěma procentům HDP. Uvádí to aktualizované Dopravní sektorové strategie, které dnes schválila vláda.

Dopravní sektorové strategie definují zásady pro efektivní a kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury a obsahují principy pro určení priorit připravovaných rozvojových projektů při konkrétní výši finančního rámce.

Dokumenty představují základní resortní koncepci ministerstva dopravy formulující priority a cíle v oblasti rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury ve střednědobém horizontu roku 2020 a rámcově i v dlouhodobém horizontu až do roku 2050. V té době by měly být dokončené všechny úseky transevropské dopravní sítě TEN-T. O 20 let dříve má být hotová hlavní silniční, železniční a vodní síť.

Zdravotní pojišťovny budou mít o 16 miliard víc než loni

Díky růstu ekonomiky a zvýšení plateb za státní pojištěnce roste výběr zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) počítá, že celkově budou letos pojišťovny hospodařit s 297 miliardami korun, což je zhruba o 16 miliard meziročně navíc.

Protože se hospodářství daří, možná bude nárůst ještě vyšší, řekl dnes Vojtěch novinářům před jednáním vlády. Systém je podle něj stabilní, pokud by ekonomika nerostla, může se to podle něj ale změnit. "Proto je třeba přijmout i opatření na straně výdajů, trochu je zefektivnit z hlediska nákupů a podobně," dodal Vojtěch.

Podle vládou dnes schváleného hodnocení předpokládaného vývoje systému zdravotního pojištění zdravotní pojišťovny v letech ekonomického růstu netvoří větší rezervy než dřív. Celkově jsou na nižší úrovni než před hospodářskou krizí v roce 2009. Pokud by došlo k další krizi, mohly by je vyčerpat a závazky platit po splatnosti.

ČTĚTE TAKÉ:

Jak vyjít s DŮCHODEM?