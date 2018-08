Důchodci unesli ženu a žádali výkupné! Soud jim snížil tresty

Čtyři muži z Ústí nad Labem unesli ženu a požadovali výkupné. Stalo se to předloni a v březnu za to dostali až 8leté tresty. S rozsudkem, který by pro ně znamenal strávit poslední roky života za mřížemi, se senioři nesmířili a odvolali se k vrchnímu soudu. Ten některým tresty snížil.