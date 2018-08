Důchody se zvýší i o tisíce! Spočítejte si, kolik nově dostanete

Poslanci se po prázdninové pauze znovu sejdou ve Sněmovně. Budou hlasovat o tom, zda se důchodcům zvýší penze. Novelu o důchodovém pojištění vrátil do dolní komory Senát, podle kterého není fér ke všem.

Díky novele zákona, kterou vláda prosazuje, by si přilepšili lidé s nízkým důchodem. Oslabila by také zásluhovost. Nejdiskutovanějším bodem je pak návrh, aby se seniorům nad 85 let zvedl důchod ještě o dalších tisíc korun.

Právě s tímto bodem nesouhlasili senátoři, kteří se rozhodli normu vrátit do Sněmovny k novému projednání a případným úpravám. Senát navrhuje zvednout penzi o tisícovku všem, kdo jsou v důchodu déle než 25 let.

"Vláda ve svém návrhu zapomněla zhruba na 140 tisíc důchodkyň matek, kterým by důchod, na rozdíl od těch, co je jim 85 a více, zvýšen nebyl," prohlásil senátor za ODS Miloš Vystrčil, který navrhl zvýšení důchodů i pro tuto skupinu.

Jeho návrh ale nejspíš neprojde, vládní novelu podpoří zástupci hnutí ANO, ČSSD, Piráti a zřejmě i komunisté, kteří se ale rozhodnou až po jednání poslaneckého klubu. Naopak proti budou pravděpodobně hlasovat poslanci ODS, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.

NA KOLIK BYSTE SI PŘIŠLI PODLE STARÝCH PRAVIDEL A KDY PŮJDETE DO DŮCHODU, SI SPOČÍTEJTE ZDE

V případě, že vláda prosadí svůj návrh a ne ten senátorský, mohly by některým lidem vzrůst důchody až o dva tisíce a víc. O kolik si polepšíte vy nebo vaši příbuzní, si můžete spočítat na kalkulačce webu Peníze.cz:

Penze.cz

Kalkulaka valorizace dchod 2019

ČTĚTE TAKÉ:



Jak vyjít s DŮCHODEM?

Pět věcí, které byste měli stihnout, než odejdete do důchodu