Duševní poruchu má každý čtvrtý Čech. Otestujte si, která hrozí vám

Duševní problémy podle Národního ústavu duševního zdraví potkají za život každého čtvrtého Čecha. Poruchy chování a duševní poruchy jsou dokonce druhým nejčastějším důvodem pro přiznání invalidního důchodu, hned po nemocích pohybové soustavy. Kvůli duševním problémům invalidní důchod pobírá už více než 100 tisíc Čechů.

Že Čechů s duševními chorobami neustále přibývá, dokazují i výdaje pojišťoven. Podle České statistického úřadu v roce 2010 daly na léčbu duševních poruch a poruch chování celkem 7,78 miliard korun, v roce 2016 už to bylo 9,56 miliardy. Celkem jde o více než 5 % všech výdajů pojišťoven.

Každý rok navštíví psychiatra přibližně 700 tisíc lidí. Nejvíce klientů s duševní poruchou eviduje Všeobecná zdravotní pojišťovna, je jich kolem půl milionu. Nárůst počtu duševně nemocných potvrzují i aktuální data třetí největší pojišťovny ČPZP. V loňském roce evidovala přes 42 tisíc nemocných, což je o tři tisíce více než v roce 2015. Na jejich léčbu vynaložila 700 milionů korun.

"Z celkové částky, kterou loni třetí nejsilnější tuzemská zdravotní pojišťovna vydala na péči o duševní zdraví svých klientů, si náklady na recepty s předepsanými psychofarmaky vyžádaly více než 175 milionů korun. Lékařská péče o pacienty stála téměř 531 milionů a na 5,4 milionu korun vyšly lázně," uvádí tisková mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Podle odhadu Světové zdravotnické organizace bude v roce 2030 nejčastějším onemocněním deprese a úzkostné poruchy. Věk výskytu duševních poruch se přitom snižuje, dokládají to i data ČPZP. "Zatímco v roce 2015 jsme evidovali 2 156 pacientů s duševní poruchou ve věku do 18 let, v loňském roce to bylo již 2 519 pacientů. Přibývá také dětí a mladistvých klientů, u nichž se projeví duševní porucha v důsledku užívání psychoaktivních látek, jako jsou drogy nebo alkohol,“ dodala Mazurová.

Nejvíc pacientů má diagnózu neurotické a stresové poruchy. Velká část se jich potýká s duševními poruchami způsobenými užíváním psychoaktivních látek a se schizofrenií.

