Dva roky držela svou dcerku v kufru auta! Soud jí za to dal pět let

Matka dva roky držela holčičku v kufru auta, aby ji ukryla před světem. Dnes je malé Seréně 7 let a přestože strašlivé podmínky přežila, je doživotně postižená. Soud po letech konečně vydal rozsudek - matka dostala pět let ve vězení.

Děsivý případ, který se odehrál ve Francii, před lety otřásl celým světem. Matka držela celé dva roky v kufru svého auta svou dcerku Serénu. Dívka byla v pořadí její čtvrté dítě, po celou dobu však těhotenství tajila a s utajováním nepřestala ani po porodu.

Jednou vzala auto do opravny, což Seréně zachránilo život. V kufru ji našel automechanik, přestože se mu matka snažila zabránit, aby se tam podíval. Slyšel škrábání a protože si myslel, že je uvnitř zvíře, kufr otevřel. Holčička, kterou tam našel, byla nahá, špinavá, nemocná a silně dehydrovaná. Ležela v kufru obklopená červy a exkrementy.

Matce byla okamžitě odebraná a po čase předaná do pěstounské péče. Posléze začaly roky vyšetřování a vyslýchání. Po dlouhých pěti letech se případ konečně dostal před soud.

Přestože matce za zrůdný zločin hrozilo dvacet let ve vězení, soud ji nakonec poslal do vězení na pět let. Tři roky z toho jsou podmíněné. "Uvědomuji si, že jsem jí hodně ublížila a že už nikdy neuvidím svou malou holčičku," řekla žena u soudu.

Její partner trvá na tom, že o ničem nevěděl. "Nevím, proč to udělala," vyjádřil se a dodal, že pro své zbylé tři děti vždy byla dobrou matkou. Seréně je nyní sedm let, trpí autismem, nedokáže mluvit a podle odborníků bude do konce života postižená.