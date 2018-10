Dvojčátka v ohrožení! Máma trpí vážnou nemocí, strach mají i lékaři

Rodiče Lukáš a Andrea jsou plní strachu, ale i očekávání. Těhotenství je pro Andreu velmi rizikové, protože má silnou cukrovku a využívá inzulinovou pumpu. Musí být neustále pod drobnohledem lékařů. Právě za to ji řada lidí vyčítala, že se rozhodla si děti nechat.

Vzhledem k diagnóze maminky mají oba rodiče strach, aby se vše povedlo a odnesli si z porodnice zdravá a šťastná dvojčátka. Tatínek je zatím dost opatrný a čeká, jak to dopadne: "Doktoři zatím říkají, že všechno funguje, jak má. To je na tom to pozitivní, ale já jsem prostě takovej, že si pak řeknu, když teda to nemá být, tak to není."

V tomto díle nebude o dvojčata nouze. Nejenom díky nově narozeným, ale i sestrám, které se při porodu navzájem podporují.

