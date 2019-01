Dvojici při požáru zachránili život sousedi. Mohl za to vadný kabel

Za říjnovým požárem rodinného domu ve Staročernsku na Pardubicku může závada na prodlužovacím kabelu. Ukázaly to znalecké posudky. Uvnitř spali dva nájemníci a pes. To, že hoří, zjistili, až když na okna bušili sousedé.

Nájemníci z jižní Ameriky bydleli v domě rok a mohou děkovat sousedům, že žijí. Zalarmovali totiž hasiče. "Byli jsme tam a můj manžel zavolal pomoc," uvedla svědkyně požáru.

Dvojice nájemníků prý šla spát ve dvě hodiny ráno. Požár vypukl před osmou. "Spali jsme, hořet začalo někde mimo dům," sdělil nájemník.

To, že by dům někdo zapálil, hned vyšetřovatelé vyloučili. Hasiči měli dvě verze, a to, že požár způsobil cigaretový nedopalek, anebo došlo k závadě na elektrických rozvodech. Druhá verze byla nakonec správná. "Příčinou vzniku požáru byla závada na prodlužovacím kabelu," sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Při požáru hořelo nejdřív na terase, pak se plameny dostaly přes fasádu přímo na střechu. Tu hasiči rozebírali a pak ji postupně dohašovali, nechtěli totiž aby další voda zničila interiér domu. Zasahovaly tady čtyři jednotky hasičů. Škoda, kterou oheň způsobil, je podle vyšetřovatelů dva miliony korun.