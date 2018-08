Dvojitý mord v chatě rozplétá soud, zpovídá se komplic vraha

Čtyřiapadesátiletého Jaroslava Topinku přivedla do soudní síně eskorta s pouty na rukou. Obžalovaný si nijak neskrýval tvář, naopak v mikině a riflích šel s hlavou vztyčenou. Před soudem vypovídal více než dvě hodiny.

Řekl, že ho prý Miroslav Benák poslal pryč ještě před tím, než zabil oba manžele. Prý vůbec nevěděl, že má jeho kamarád nelegálně drženou zbraň a ani to, že v chatce jsou i děti.

Poté, co Benák zastřelil psa, chtěl Topinka údajně utéct, ale prý bál se, že by se mu mohl jeho komplic pomstít a ublížit mu. Zatím se stále ještě při jeho výpovědi soud nedostal k tomu, co se v domě stalo a jak se vše odehrálo.



Oba muži podle obžaloby vnikli do chaty a manžele i jejich tři děti svázali. Rodiče pak odtáhli nahoru. Potom měl dát Benák Topinkovi 600 korun a poslal ho pryč. Podle obžaloby měl pak Miroslav Benák ženu umlátit a muže uškrtit.



Tím ale jeho běsnění neskončilo. Podle žalobce jednu z nezletilých dívek donutil k pohlavnímu styku, druhou k orálnímu sexu. Pak vyšel před chatu a zastřelil se.



Za zbavení osobní svobody a porušování domovní svobody hrozí Topinkovi trest od osmi do šestnácti let. Hlavní líčení s ním bude pokračovat v úterý i ve středu.