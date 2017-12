Dvouleté dítě se ve Varech popálilo, do Prahy ho vezl vrtulník

"Popálené dítě bylo ve vážném stavu naloženo do vrtulníku a transportováno do Prahy do Vinohradské nemocnice na specializované oddělení," řekl TN.cz před 19. hodinou mluvčí záchranky Radek Hes.



Do záchrany miminka se zapojili i hasiči, kteří zajišťovali místo, kde vrtulník přistával. Vzhledem k tomu, že na místě zasahoval vyšetřovatel požárů, je možné, že se dítě popálilo při manipulaci s prskavkami či svíčkami. Podle hasičů je za úrazem prcka nedbalost.







Podle dostupných informací utrpělo dítě popáleniny na břiše a hrudníku, krku a části obličeje poté, co na něm z dosud nezjištěných příčin začalo hořet oblečení.