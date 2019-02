Džihádistická nevěsta porodila! "Přidání se k ISIS nelituji," tvrdí

Dívka, která se přidala k Islámskému státu a nyní požaduje, aby se mohla vrátit zpět do Británie, porodila v uprchlickém táboře. Návrat žádala právě kvůli svému dítěti. Úřady o jejím osudu zatím nerozhodly.

Shamima Begumová porodila o víkendu v uprchlickém táboře na severu Sýrie. 19leté dívce se narodil chlapec, oba by měli být v pořádku. Informuje o tom portál Daily Mirror. Shamima se ale o jeho zdraví obává, protože její dvě předchozí děti zemřely na podvýživu a nemoci.

Dívka teď žádá úřady, aby se mohla vrátit do Velké Británie, odkud v roce 2015 spolu se dvěma kamarádkami utekla. Nechaly se přesvědčit, aby se přidaly k Islámskému státu, a ihned po příchodu do syrského Rakká se provdaly za džihádisty. Shamimě bylo v té době jen 15 let.

Britka už dříve uvedla, že rozhodnutí přidat se k teroristické organizaci nelituje. "Udělalo mě to silnější a tvrdější. Vdala jsem se za svého manžela, nikoho takového bych ve Spojeném království nenašla. Měla jsem děti, bylo mi tam dobře, ale ke konci už to bylo těžké," popsala.

Kde je její manžel, Nizozemec Yago Riedijkem, teď, prý netuší. Tvrdí, že se sama nikdy "neúčastnila žádné propagandy, nedělala nic nebezpečného a nelákala lidi do Sýrie". Po čtyři roky byla prý obyčejnou ženou v domácnosti.

Shamima se prý nechala zlákat videi, které Islámský stát šířil na sociálních sítích. Záběry poprav jí prý nevadily, protože slyšela, že je islám schvaluje. "Mojí největší prioritou je teď mé dítě. Doufám, že kvůli mně a dobru pro mé dítě mi dovolí se vrátit," dodala.

Britské úřady zatím o tom, zda Shamimu přijmou zpět, nerozhodly. Právní situace je teď podle agentury AP nejasná. Pokud se do země vrátí, bude zřejmě čelit stíhání kvůli podpoře terorismu a dítě jí může být odebráno. "Nevím, proč by mi ho měli brát," tvrdí ale Shamima.

Britský ministr vnitra Sajid Javid už varoval, že nedopustí, aby se Britové, kteří se přidali k ISIS, vrátili do země. Ministr spravedlnosti David Gauke ale odporuje, že nemohou nechat své obyvatele bez občanství. Americký prezident Donald Trump navíc vyzval evropské státy, aby si převzali 800 islamistů, které zadržela armáda v Sýrii.