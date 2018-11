E-neschopenky, přímá volba: Poslanci schválili důležité zákony

Sněmovna podpořila také úpravu zelené nafty nebo odklad zavedení e-neschopenek.





Klienti by mohli odstoupit od transakce ve směnárnách

Cílem novely o směnárenské činnosti je zamezení nekalým praktikám některých směnáren, kterých se dopouští nejčastěji na turistech. Nové opatření umožní klientům odstoupit od transakce ve směnárnách až do tří hodin od směny peněz. Pro odstoupení od smlouvy zákon stanovuje limit 1 000 eur, čímž chtějí zákonodárci zabránit případným spekulacím vzhledem k vývoji kurzu měny.

Vláda původně do sněmovny podala návrh se lhůtou pro odstoupení dvě hodiny. Na návrh poslance Patrika Nachera (ANO) ji ale o hodinu prodloužili. "Tato novela vyřeší velice nepřijatelné praktiky, které některé směnárny, zejména na území města Prahy, provozovaly," řekla ČTK ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Asociace směnáren ani Česká bankovní asociace však se změnou nesouhlasí a považují novelu zákona za nešťastnou. Upozorňují, že může v krajním případě způsobit konec bankovních směnáren. Změnu nyní musí projednat Senát, poté ji dostane na stůl prezident.

Úprava zelené nafty



Poslanci schválili také úpravu zelené nafty zemědělcům. Stát jim bude od příštího roku i nadále vracet část spotřební daně z nafty odstupňovanou podle intenzity chovu hospodářských zvířat.

Nově se bude ve výši vratky odrážet i to, zda zemědělec pěstuje i takzvané citlivé plodiny nebo vinnou révu. Zjednodušit se má také s tím spojená administrativa. Novela nyní zamíří do Senátu.

Odklad zavedení elektronických neschopenek



Na návrh poslance Romana Sklenáka z ČSSD schválila sněmovna odklad plného zavedení elektronických neschopenek o rok, tedy na leden 2020. Podle Sklenáka není zavedení tzv. e-neschopenky od ledna příštího roku technicky připraveno. Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s tím, že by lékaři posílali České správě sociálního zabezpečení oznámení o začátku a konci nemocenské už jen elektronicky.

Přímá volba starostů



Sněmovna také odročila debatu o zavedení přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů, kterou navrhuje hnutí SPD Tomia Okamury. Odklad prosadili sami předkladatelé.

Poslanci Dominiku Ferimu (TOP09) se nepodařilo prosadit přerušení projednávání tohoto bodu až do příští schůze. To by znamenalo, že by se poslanci už k ústavní novele SPD nevrátili.