E-shopy spustily obří slevy! Přehled míst, kde ušetříte tisíce

Nejen za vánoční dárky můžete v těchto dnech ušetřit díky obrovským slevám tisíce korun. Čeští obchodníci převzali Black Friday z USA, upravili si ho ale po svém. Zatímco v zahraničí většinou trvá jen jeden den, u nás můžete levně nakupovat i několik týdnů.

Největší e-shopy už akci spustily. Mall.cz nabízí svým zákazníků nové slevy každých šest hodin, a to už od 26. října. Od pondělí můžete nakupovat s až 80% slevou také na Alza.cz. Letos se do akce zapojilo několik stovek obchodů. Levně nakoupit můžete elektroniku, oblečení, hračky, nábytek nebo třeba parfémy a léky, a to až do 23. listopadu. Slevy mnohdy nabízí také kamenné obchody.

V Česku se Black Friday poprvé objevil v roce 2013 a v průběhu let jeho popularita mezi lidmi roste. Podle průzkumu se ho letos chce zúčastnit 40 % Čechů, nejčastěji chtějí nakupovat přes internet. V průměru utratí 5615 korun. Nejčastěji ve výprodejích nakupují Češi oblečení, elektroniku a obuv. Vyplývá to z dat Black Friday Global.