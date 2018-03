Elišku se nedaří najít! Máma hledá na vlastní pěst, svěřila se sestra

Už třetím dnem policisté pátrají po 21leté Elišce Eliášové z Ostravy. Ta zmizela ve čtvrtek kolem šesté hodiny. Podle rodiny by si mohla sáhnout na život.

Další den plný zoufalství prožívá rodina mladé Elišky, kterou se už několik dní marně pokouší najít. "Od včerejška není vůbec žádný pokrok. Vůbec se neví, kde by mohla být. Vytyčilo se území kolem Odry, po shopping park a Svinov, kde se všude zkouší hledat,"popsala pro TN.cz sestra ztracené dívky.

Něco podobného prý Eliška nikdy neudělala, z domova utekla poprvé. V životě to ale jednoduché neměla, podle sestry se čtyři roky léčila s depresemi. "Měla středně těžkou depresi. Nevíme, jestli vysadila léky, nebo ne," dodala sestra s tím, že útěk s jejím psychickým stavem pravděpodobně souvisí.

Do pátrání se kromě policistů zapojila také rodina. Do ostravských ulic vyrazila i maminka Elišky, která se snaží dceru za každou cenu najít. Existuje totiž důvodné podezření, že by si mohla ublížit. Na počítači si prý hledala informace o sebepoškozování i návod, jak vyrobit oprátku.

Pokud jste dívku viděli nebo o jejím pohybu máte jakékoli informace, kontaktujte policii na lince 158! Děkujeme.