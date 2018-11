Emil se cítí o 20 let mladší, než je. Nechá si snížit věk i v občance

Je mu 69 let, ale cítí se o 20 let mladší. Teď se Nizozemec Emile Ratelband snaží, aby mu nižší věk zapsali do občanky. Tvrdí totiž, že ho kvůli jeho stáří diskriminují.

Narodil se 11. března 1949, datum narození by ale v občance chtěl změnit na 11. březen 1969. "Můžete si změnit jméno, pohlaví, proč ne věk? Nikdo vás kvůli ničemu nediskriminuje tolik, jako kvůli věku," popsal pro De Telegraaf.

Tvrdí, že mu dokonce i jeho lékař řekl, že má tělo o dvacet let mladšího člověka. Muž, který je otcem sedmi dětí, si myslí, že když omládne, otevře mu to řadu nových možností. "Kdyby mi bylo 49, mohl bych si koupit nový dům, nové auto. Když na seznamce napíšu, že mi je 69, nikdo mi neodpoví. Když napíšu 49 a připojím svou fotku, budu v luxusní pozici," tvrdí.

Se svou situací už se obrátil na úřady, jeho žádost o snížení věku o 20 let ale zamítly. Emile hnal celou záležitost k soudu v Arnhemu, ten by se měl konat během následujícího měsíce.

Ratelband dokonce slíbil, že pokud by mu úřady snížení povolily, přestal by pobírat penzi. Navíc se cítí dost mladý na to, aby se stal znovu otcem. Už si vybírá náhradní matku, která by mu miminko porodila. Dítě by rozhodně nestrádalo, Nizozemec je milionář, který si vydělal prodejem motivačních knih.