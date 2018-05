Encefalitida, borelióza a další: Takhle poznáte "klíštěcí" nemoci!

Před extrémní aktivitou klíšťat varují meteorologové. Na desetistupňové škále je až do pondělí aktivita klíštěte na nejvyšším stupni. Meteorologové v takovém případě doporučují použití repelentu a lidé by také neměli volně vstupovat do listnatých a smíšených lesů, měli by se pohybovat pouze po zpevněných cestách a hlavně by se měli kontrolovat, jestli nechytli klíště a to by případně měli rychle odstranit.

Ale virus klíšťové encefalitidy se přenáší už po dvou hodinách od přisátí. Vyjmuté klíště je možné poslat na testy do specializovaných laboratoří, které by případnou nákazu objevily. Infikována nějakou nemocí má být až třetina klíšťat.

Jednou z nejnebezpečnějších nemocí je klíšťová encefalitida. Jde o infekční virové onemocnění, která napadá mozek a mozkové blány. Při těžkém průběhu může nakažený i zemřít, nebo mít celoživotní následky v podobě ochrnutí nebo poruch soustředění.

Před encefalitidou se dá očkovat. V první fázi se nemoc projevuje podobně jako chřipka. Nastupuje 7 až 14 dní po kontaktu s klíštětem. Nakaženého trápí malátnost, bolest svalů a kloubů, hlavy a lehká teplota. Potíže za pár dní odezní a člověk má pocit, že je zdráv. U mnohých to tak skutečně je, jiným ale nastoupí druhá fáze, ta už je daleko závažnější. Mezi příznaky patří silné bolesti hlavy, světloplachost, zvracení, závratě, horečky, třesy, ztuhnutí šíje a vysoká horečka.

Za vůbec nejzávažnější onemocnění bývá považována lymská borelióza. Neléčená způsobuje chronické záněty kolenního kloubu, poruchy periferních nervů, poruchy srdečního rytmu, postižení centrálního nervového systému spojené s poruchami paměti, koncentrace a změnami spánku.

Borelióza probíhá obvykle ve třech fázích. V té první se v místě přisátí objevuje červená skvrna s bílým středem, pacienta trápí horečky, únava, malátnost a zvracení. Ale až ve třetině případů nemoc přechází rovnou do druhé fáze. Pro tu jsou typické bolesti kloubů a vznik otoků. Nemoc může několik měsíců až let po zasažení infekcí přejít do třetí fáze představované zánětlivými onemocněními kůže a její atrofií, záněty kloubů a také záněty mozku, míchy, srdce a oka.

Bakterie, která přenáší další nemoc, ehrlichiózu, napadá bílé krvinky. Onemocnění je velmi nebezpečné pro lidi se slabou imunitou, těhotné ženy, lidi bez sleziny nebo po transplantaci. Zhruba 3-7 dní po kousnutí klíštětem se objevuje horečka doprovázená bolestí hlavy a svalů, ve pětině případů i vyrážka. Dalšími příznaky jsou zvětšené uzliny, někdy i játra a slezina, bolesti břicha, svalů a různá ochrnutí.

Klíšťata přenáší také bartonelózu. Nemoci se přezdívá nemoc z kočičího škrábnutí, protože dalším přenašečem jsou nakažené kočky. Je nebezpečná hlavně u lidí s oslabenou imunitou, kde může rychle skončit i smrtí. Projevuje se tmavým strupem nebo vyrážkou podobnou těhotenským striím v místě vpichu, oteklými uzlinami a horečkou. Některé pacienty trápí rozostřené vidění, necitlivost končetin, problémy s rovnováhou nebo třas.

Vzácnějším onemocněním je babesióza. Portál Klíště.cz varoval, že takto nakažená klíšťata se vyskytují hlavně ve Středočeském kraji jižně od Prahy. U pacientů se zhoršenou imunitou často končí smrtí. Většinou probíhá bez vážnějších příznaků, případně s příznaky jako únava, nechutenství, bolesti kloubů a svalů, depresemi či kašlem. Dalšími symptomy jsou bolesti svalů, zvětšení jater, horečka a třas.

Klíšťata přenášejí také tularémii. Příznaky jsou hlavně zánět lymfatických uzlin s tendencemi k nekróze. Nemoc provázejí horečky, bolesti kloubů a svalů a zimnice. Přenáší se i nakaženým masem a v případě neléčení může skončit smrtí.

Podívejte se na dubnovou reportáž TV Nova o aktivitě klíšťat: