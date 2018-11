Epidemie v Česku pokračuje! Černý kašel už dorazil i do Prahy

V období od ledna do října Státní zdravotní ústav (SZU) evidoval 527 případů, přičemž v období od září do října byl nárůst nejdramatičtější. Zatímco od začátku roku do srpna bylo nakažených 367, během následujících dvou měsíců přibylo až 160 nových nakažení.

Zejména v říjnu začal počet nemocných prudce stoupat a listopad si tenhle trend zatím stále udržuje. V září bylo nakažených v Česku 58, zatímco v říjnu SZU evidoval až 102 případů. V listopadu - přestože neuběhla ještě ani polovina - už se stihlo nakazit 45 lidí.

V polovině října černý kašel sužoval zejména Moravskoslezský kraj, kde byl v té době počet nakažených dvakrát vyšší než v minulém roce. Dávivý kašel postihl i personál Vítkovické nemocnice v Ostravě. Ve zbytku republiky situace až tak horká nebyla - stav byl oproti minulým letem průměrný, Prahu nevyjímaje.

Nicméně do konce října stihla Praha Moravskoslezský kraj předehnat. Během minulého měsíce se v hlavním městě nakazilo 23 lidí - v loňském říjnu to byli "pouze" tři lidé. Oproti září počet případů stoupl více než dvojnásobně - v září bylo v Praze nakažených 9 lidí.

Říjen byl kritický také pro Zlínský a Liberecký kraj, přestože tam situace není tak vážná jako v Praze a Moravskoslezském kraji. Nejlépe je na tom Karlovarský kraj, kde v říjnu SZU nezaznamenala ani jeden případ nakažení černým kašlem.

Přestože je podle odborníků výskyt černého kašle v našich končinách poměrně běžný, neboť se sem vrací v cyklech, určitý vliv na šíření nemoci má odmítání lidí očkovat své děti či přeočkovat sami sebe.

"Z hlediska dlouhodobého trendu výskytu černého kašle lze očekávat nárůst počtu nemocných. Souvisí to především s vyvanutím ochrany po očkování, a částečně také s posouváním, odkládáním či odmítáním očkování," uvedla epidemioložka Kateřina Fabiánová ze SZU.

Děti jsou přitom nejzranitelnější skupinou. Zatímco u dospělého jedince či dítěte, které bylo očkované, je průběh černého kašle mírnější, u neočkovaného kojence může mít nemoc smrtelné následky. Další rizikovou skupinou jsou těhotné ženy, kterým při onemocnění hrozí riziko potratu.