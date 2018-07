Epileptička prodělala záchvat, místo pomoci ji někdo okradl!

Žena koncem června vystoupila na autobusové zastávce z linky číslo 135 a pokračovala směrem do ulice Choceradská. Jenže po chvilce se jí udělalo špatně a cítila, že bude mít epileptický záchvat.

"Mně se udělalo špatně, tak sem se posadila na lavičku a když sem se probudila, tak kabelka byla pryč," popsala poškozená.

"V ní měla mimo jiné mobilní telefon, doklady a platební karty. Právě tyto karty někdo neoprávněně použil a provedl několik transakcí v celkovém součtu 12 tisíc korun," popsal mluvčí policie Jan Daněk. Při jednom výběru z bankomatu kamery zachytily podezřelého muže, po kterém v souvislosti s případem začali policisté pátrat. V případě, že byste ho poznali, kontaktujte policii na lince 158.

Velmi zarážející je to, že ženě nikdo nepomohl a navíc to nebylo poprvé. "Se vám udělá špatně a on vám nikdo nepomůže na ulici. Mně se to stalo už po několikáté a nechali mě tam," potvrdila špatnou zkušenost poškozená.

V České republice žije na 80 tisíc lidí s epilepsií, včasná pomoc prý může zabránit tomu, aby se vážně zranili. V případě záchvatu je důležité podložit epileptikovi hlavu čímkoliv, co je po ruce. Může jít o kabelku, svetr, cokoliv. Člověk musí počkat, až přejde fáze křečí, následně je důležité pacienta přetočit na bok do stabilizované polohy.