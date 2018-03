Erbová o pornoinzerátech i stíhání Řepky: "Nevzešlo to z jeho hlavy!"

Exmanželka bývalého fotbalisty Vlaďka Erbová (36) je přesvědčená, že za válkou mezi ní a Tomášem Řepkou (44) stojí jeho současná partnerka Kateřina Kristelová (38). Dokazují to podle ní mimo jiné i záznamy z kamer, které dvojici pojí s fingovanými pornoinzeráty. Kvůli nim také Řepku a Kristelovou stíhá policie.

"Desítky nechutných telefonátů a zpráv včetně fotek, veřejné ponižování a pomlouvání společně s naprostým nezájmem o vlastní dítě a neplacení alimentů". To vše má podle Vlaďky Erbové nyní vliv na její rodinu. Od podzimu chodí k psychiatričce, válka s jejím exmanželem, bývalým fotbalistou Tomášem Řepkou, ji totiž silně poznamenala.

Erbovou nejvíc poškodily falešné pornoinzeráty, které měli podle policie zadat a zaplatit právě exfotbalista Sparty a jeho současná přítelkyně Kateřina Kristelová. Dvojici kvůli tomu nyní hrozí až dvouletý nepodmíněný trest.



Sám Řepka vzkázal, že se válka týká pouze jeho a bývalé manželky, nikoliv současné partnerky. S tím ale Erbová zásadně nesouhlasí. "Podle všech dostupných důkazů a záznamů z banky se tato válka nejen týká, ale dokonce je přímo vedena právě Tomašovo partnerkou," sdělila TV Nova. "Nevěřím tomu, že to vzešlo z jeho hlavy... I přes veřejně proklamované štěstí, je tohle pro mě čin nešťastných, zoufalých lidí," dodala.

O trestním stíhání už byla informována, radost ale necítí. "Ani po roce, kdy jsem snášela útoky na svoji osobu a k ničemu se nevyjadřovala, nemohu říct, že je to zadostiučinění. Je to jen ohromné zklamání z člověka, se kterým jsem strávila osm let a mám s ním syna," vysvětlila.

Kristelovou s Řepkou měly s pornoinzeráty pojit kamerové záznamy, na kterých je vidět, jak Kristelová drží v ruce mobilní telefon a dává pokladníkovi pokyny k platbě. Řepka měl pak následně poplatek uhradit v hotovosti. Dvojice byla v únoru na policejní stanici, oba ale odmítli vypovídat.