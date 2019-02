EU chce lahve s přidělanými víčky. Víc plastu i škod, tvrdí studie

Již brzy skončí jednorázové příbory, vatičky do uší, brčka a plastová míchátka, EU tak chce snížit znečištění moří plasty. Omezení se týká také plastových víček, ta by měla být nově pevně přidělaná k lahvi . Nařízení je v rámci nové směrnice, která by měla být schválena letos na jaře.

Podle studie společnosti PricewaterhouseCoopers, na kterou upozornil portál Idnes, bude omezení, které přikazuje používat víčka spojená s lahvemi, paradoxně pro životní prostředí náročnější, zejména pak při výrobě víček.

Zavedením nových plastových víček budou výrobci muset zpracovat o 50 tisíc až 200 tisíc tun plastu ročně navíc. Díky tomu by se zvrátilo pět let snahy o odlehčení plastových lahví.

Kvůli zavedení nových víček by výrobci, kterých je v Evropské unii kolem 1350, museli upravit své linky. To by vyšlo nejméně na 2,7 miliardy eur (přes 67 miliard korun), studie odhaduje, že by se ale náklady mohly vyšplhat až na 8,7 miliardy eur (přes 217 miliard korun).

Zmíněná směrnice EU počítá se zákazem i dalších jednorázových výrobků z plastu, jakými jsou plastové příbory, brčka nebo například tyčinky s vatičkami do uší.