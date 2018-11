EU chce přilákat lidi k volbám. Češi se na ně minule vykašlali

Už v květnu budou občané všech evropských zemí vybírat nové poslance Evropského parlamentu. Při těch posledních volbách v roce 2014 bylo Česko na úplném chvostu, pokud jde o volební účast. Hůř na tom byli jen Slováci. Teď se sám Evropský parlament snaží voliče přesvědčit, aby přišli vhodit hlas do urny. Rozjel kvůli tomu novou kampaň.

Před necelými pěti lety přišlo volit jen 18,2 % oprávněných voličů, což byla druhá nejnižší volební účast ze všech států Evropské unie. Kupříkladu ve volbách do Evropského parlamentu podpořil Svobodné prakticky téměř stejný počet voličů, jako při loňských sněmovních volbách – 79 500.

Jenže zatímco v eurovolbách to stačilo na překročení 5% hranice a zisk jednoho mandátu, ve sněmovních volbách, kde byla volební účast téměř 61 %, představoval výsledek Svobodných jen 1,5 % hlasů.

Podpořit zájem občanů o volby se rozhodl i Evropský parlament. Ten spustil iniciativu "Tentokrát budu volit", která běží napříč členskými státy. Podle čísel z eurobarometru je půl roku před volbami odhodlání přijít k volebním urnám v Česku ještě menší. Pro srovnání, v roce 2009 volilo 28,2 % voličů, o pět let dříve to bylo o desetinu více.

V rámci podpory volební účasti spustil Evropský parlament webovou stránku tentokratbuduvolit.eu. Lidé se na ni mohou registrovat, přihlásit se k odběru informací a také se přihlásit jako dobrovolník, který bude pomáhat na akcích, které se snaží zvýšit povědomí o této instituci a o Evropské unii celkově.

Na stránce také najde přehled událostí, které se v jeho okolí chystají, třeba v nejbližší době v Brně mohou navštívit prezentaci strategie, podle níž by v Evropě měly být omezeny plasty, v Ostravě zase vědomostní kvíz.

"K zapojení do platformy mě osobně vedlo především to, že bych vážně chtěl, aby u nás více lidí než pouhých 18,2 % z minulých voleb využilo svou možnost rozhodovat o tom, kdo bude reprezentovat jejich hlas v EU," vysvětluje Martin Vokálek z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM proč se do platformy zapojil.

"Největší smysl platformy ´Tentokratbuduvolit.eu´ vidím v tom, že propojuje veřejné, nevládní i akademické instituce mezi sebou a zároveň s aktivními jednotlivci různých zaměření a věkových kategorií, a ti tak mohou společnými silami a různými způsoby šířit povědomí o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu," dodal.

Volby ve všech státech Unie proběhnou mezi 23. a 26. květnem 2019. Češi budou volit v pátek 24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin. Výsledky budou zveřejněny až najednou. Po brexitu se počet poslanců Evropského parlamentu sníží ze současných 751 na 705, Česko jich nadále bude mít 21.