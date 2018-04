EU jde do boje se šmejdy: Státům chce umožnit zákaz jejich akcí!

Některá města a obce už v současnosti omezují podomní prodej svými vyhláškami. To však podle Evropské komise rozporuje současnému spotřebitelskému právu v EU. Její nový návrh by to měl změnit a šmejdům by tak mohlo definitivně odzvonit.

Kromě podomních prodejců má nový návrh komise postihnout také předváděcí akce a komerční exkurze, na kterých často dochází k podvodům. Členské státy by tak tyto akce mohly jednoduše zakázat.

Evropská unie se také chystá podpořit dodavatele a výrobce potravin, kteří své zboží dodávají do velkých obchodních řetězců. Ti v současnosti musí za umístění svého zboží do regálů často platit. To však chce komise nově změnit.

Nová úprava se zaměřuje i na rychle se kazící potraviny.Velké obchody nyní v mnoha případech ruší své objednávky na poslední chvíli a dodavatelé pak neví, co se zbožím dělat. Komise tak chce navrhnout, aby řetězce za tento typ zboží platily do 30 dnů od dodání.

Všechny návrhy však ještě musí schválit všechny členské státy a také europoslanci při hlasování v Bruselu.