Eurojackpot padl! Miliardy vyhrál Fin, Češi jen paběrkovali

Sedm, osm, dvacet čtyři, třicet čtyři, čtyřicet šest a dodatková čísla čtyři a osm. To je kombinace, díky které při pátečním tahu padl obří Eurojackpot přesahující dvě a čtvrt miliardy korun!

Gigantická výhra ovšem bohužel neputuje do Česka, ale do Finska a to k jednomu jedinému výherci, který podle webu Sazky vyhrál v přepočtu 2,28 miliardy korun.

Radovat se ovšem mohou i další sázkaři - z osmi z nich se stali rázem multimilionáři s výhrou necelých 90 milionů - pět je z Německa, jeden z Norska, jeden z Chorvatska a poslední opět z Finska.

Do milionových hodnot se dostalo ještě dalších devět sázejících, kteří své rodinné rozpočty mocně vylepšily o více než čtyři miliony korun.







Čeští sázkaři bohužel musejí vystačit s drobky - jeden vyhrál 85 tisíc, další ještě řádově nižší sumy.