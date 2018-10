Europoslanci berou stovky tisíc, někteří vůbec nehlasují! Co Češi?

Volby do Evropského parlamentu se blíží. Češi budou znovu volit 21 zástupců, kteří je pak budou v Evropě reprezentovat. Měsíčně pobírají 205 tisíc korun hrubého, k tomu 116 tisíc korun na náhrady a další peníze za účast na jednání. Proto není od věci se podívat na jejich aktivitu.

Evropský parlament se po volbách, které se budou konat na konci května, výrazně obmění. Nejen kvůli tomu, že si lidé mohou zvolit jiné zástupce, ale také proto, že po odchodu Velké Británie už jeho součástí budou europoslanci jen 27 zemí.

Česku v Europarlamentu připadá 21 křesel z celkových 751 (potažmo 705 po brexitu). Měsíční plat každého europoslance tvoří 205 tisíc korun hrubého (7956 eur), po zdanění dostane 160 tisíc (6200 eur). Pokud odslouží alespoň jedno volební období, je navíc zajištěn na důchod - k penzi dostane ještě 35 tisíc korun.

Kromě toho mají europoslanci nárok na různé náhrady, včetně plně hrazené dopravy a ubytování při cestě na zasedání do Bruselu nebo Štrasburku. Na všeobecné výdaje, kterými jsou třeba nájem kanceláře nebo telefonní poplatky, dostávají ještě 111 tisíc korun (4299 eur). Za každý den jednání mají navíc 4000 korun (152 eur).

Voliči by tedy očekávali, že za takové peníze budou při zasedání aktivní. Najdou se ale i tací, kteří se jen zřídka zapojí do hlasování a irský europoslanec Brian Crowley dokonce za své poslední volební období nehlasoval ani jednou. Crowley je na vozíčku a jednání se často neúčastní ze zdravotních důvodů, což některé voliče znepokojuje. I přesto je do europarlamentu volen opakovaně už od roku 1994.

Naopak Francouzka Françoise Grossetêtová se účastnila 99,92 % hlasování. Ani většina českých europoslanců na hlasování obvykle nechybí. Nejnižší účast (72,27 %) má Jaromír Kohlíček, zvolený za KSČM. Naopak tou nejvyšší (99,68 %) se pyšní nezávislý kandidát Petr Ježek. Vyplývá to ze statistik projektu VoteWatch.

U řečnického pultíku je nejčastěji vidět Pavel Telička, zvolený za ANO, ale už nezávislý, který na plénu vystoupil už 1080krát. Naopak Jiří Payne, který je od září náhradou Svobodných za Petra Macha, měl proslov pouze devětkrát.

Z hlediska navržených zpráv, které europoslanci vypracovávají, vede lidovec Pavel Svoboda, sám jich připravil 13. Zastupitelé se ale na dalších zprávách podílejí. V takovém případě by byl na prvním místě jiný lidovec Tomáš Zdechovský, který pracoval už na 81 zprávách.

Další podrobnosti najdete v tabulce: