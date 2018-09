Europoslanci řekli ne dvojí kvalitě potravin. Toto plánují změnit!

Poslanci Evropského parlamentu na svém čtvrtečním zasedání usnesení, v němž se postavili proti praxi, kdy výrobci prodávají ve stejných obalech v různých zemích produkty, které se liší kvalitou. Že se tak děje, potvrdily nezávislé testy.

Evropský parlament ve čtvrtek doporučil několik kroků na celoevropské i na národní úrovni, jak dvojí kvalitě potravin předcházet. Volá třeba po větších přeshraničních testech a sdílení dat mezi státy, a vytvoření společné metodiky testování, aby se podařilo odhalit, o jak závažný problém skutečně jde.

Dvojí kvalita by měla být nekalou obchodní praktikou. To navrhovala už eurokomisařka Věra Jourová, která má ochranu spotřebitelů na starosti. Podle parlamentu ale její návrh vyžaduje další upřesnění. Podle poslanců by mělo být více upřesněno, co je považování za dvojí kvalitu a jak by měl být každý případ posuzován.

Ale za nejefektivnější cestu, jak neoprávněnou dvojí kvalitu potlačit, považují europoslanci její zařazení na seznam nekalých a zakázaných obchodních praktik. Na druhou stranu, Evropský parlament akceptuje, že v některých případech se složení může lišit, kupříkladu když továrna používá místní suroviny, nebo ty levnější, vzhledem k nižší kupní síle zákazníků v dané zemi. Problém ale nastává, když jsou ty méně kvalitní produkty prodávány za stejně vysokou cenu a zákazníci o tom nejsou informováni.

Evropský parlament také vyzval výrobce, aby zvážili možnost používat na obalech logo, které bude označovat, že konkrétní produkt má ve všech členských státech totožnou jakost.

"Spotřebitelé z různých zemí si stěžují, že při nákupu značkových výrobků nemají přístup ke stejné kvalitě. Výrobky dvojí kvality podkopávají důvěru občanů ve spravedlivé fungování vnitřního trhu Unie, a vyžadují proto řešení na úrovni EU," uvedla česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD/S&D), která u zprávy plnila roli zpravodajky.

"Pokud má produkt, bez ohledu na to, zda jde o známý potravinový výrobek, nápoj, kosmetický přípravek nebo čisticí prostředek, odlišné složení, přestože se spotřebiteli jeví jako identický, mělo by se to považovat za nekalou obchodní praktiku. Nemůžeme dovolit, aby v EU existovaly výrobky či spotřebitelé druhé kategorie," dodala Sehnalová.

Usnesení podpořilo 464 europoslanců, proti hlasovalo 69, 17 se hlasování zdrželo. O novele směrnice o nekalých obchodních praktikách bude příslušný výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů hlasovat v listopadu.

