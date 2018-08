Europoslanec se zastal Kramného: Nevraždil proudem, tady je důvod!

Případ úmrtí Moniky a Kláry Kramných provází pochybnosti už od samého začátku. Soudní znalci se nedokázali shodnout ani na příčině smrti, natož na tom, kdo by byl za ni odpovědný. Soud ale uznal Petra Kramného vinným z vraždy a uložil trest 28 let vězení.

Teď spolu s advokátkou Janou Rejžkovou podal žádost o obnovu soudního řízení. Údajně mají k dispozici nové důkazy, které by měly obnovu procesu zajistit. Mezi nimi jsou také další znalecké posudky, které nechala obhajoba vyhotovit.

Na obranu Kramného teď vyrazil i europoslanec Tomáš Zdechovský. S případem se podle svých slov seznamoval více než rok, mluvil o něm také s odborníky a znalci. "Myslím proto, že si zde mohu dovolit předložit, k čemu jsem sám studiem došel," uvedl Zdechovský na svém blogu.

V článku pak shrnul závěry soudních znalců, podle kterých nebyly na srdci ani krku Moniky a Klárky patrné stopy po zásahu elektrickým proudem. Připomněl také zprávu egyptského patologa, který jako první prováděl pitvu. Ani on známky zásahu proudem nenašel.

Zdechovský, který v Europarlamentu zastupuje lidovce, zdůraznil i závěry hotelového lékaře, který žádné stopy násilí na krku žen nenašel. "Toto svědectví včetně protokolu o ohledání těl Moniky a Kláry Kramných ale bylo českými soudy zcela ignorováno. Tento lékař nebyl soudy v ČR nikdy vyslechnut a žádný soud se s jeho závěry nevypořádal," píše europoslanec.

Na základě těchto důkazů dospěl Zdechovský k závěru, že Kramný by za vraždu elektrickým proudem ve vězení být neměl, protože jím určitě nezabíjel. "Je to podobná situace, jako kdyby někoho zavřeli za vraždu pistolí, ačkoliv by oběť nikde na těle neměla ani díru po kulce," tvrdí.

Kromě důkazů údajné Kramného neviny upozornil také na další nesrovnalosti v procesu. Vyzdvihl odposlech, podle jehož přepisu měl Kramný říkat, že mu "to v Egyptě vyšlo". Na nahrávce nic takového slyšet není.

Podle Zdechovského se nechoval Kramný nestandardně ani při telefonátu pojišťovně. Soud podle něj nevzal v potaz ani další výpovědi - například delegáta cestovní kanceláře, podle kterého byl barel s pitnou vodou před pokojem Kramných vyměněn až nečekaně rychle. A neopomněl ani dva letošní případy úmrtí v Hurghadě - Čecha na jaře a britského páru v srpnu.

"Výše popsané skutečnosti by měly naprosto stačit k otevření případu Petra Kramného a pevně věřím, že se tak skutečně stane. Pokud Petr Kramný přeci jen vraždil, o čemž začínám čím dál více pochybovat, elektrickým proudem to rozhodně nebylo," uzavřel Zdechovský.