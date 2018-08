Eva Pilarová promluvila o svém zranění! Poslala vzkaz fanouškům

"Ráda bych se vrátila na pódium už 11. srpna na koncertě v Dubé na Českolipsku, kde jsme můj kapelník a já založili takový mezinárodní jazzový festival," prozradila nadšeně Pilarová. Lékaři s jejími plány ale zcela nesouhlasí.

"Když se pan doktor díval do papírů, říkal: ´Vy tady máte na toho jedenáctého nějakou propustku, to myslíte vážně?´ A já jsem mu řekla, že já ano. Podíval se na mě a já v jeho očích viděla, že on to vážně nemyslí," řekla pro TV Nova zpěvačka.

Minulý pátek ji převezli na rehabilitační oddělení. "Budu tady měsíc, možná dva, možná tři. Já mám kliku, že mám neustále pozitivní myšlení a dobrou náladu, to taky dělá hodně. Takže bych se rád vrátila co nejdřív," upřesnila Pilarová.

Problém bude mít ale minimálně v prvních měsících s držením mikrofonu. "Kromě zlomeniny stehenní kosti mám zlomené i rameno, takže jsem celá zašroubovaná. Celých 58 let držím mikrofon v levé ruce - a tu mám teď pochroumanou," uvedla s tím, že držet mikrofon v druhé ruce bude pro ni nezvyk.

"Je to ale to nejmenší. Hlas tam zůstal. A jak jsem řekla, náladu a chuť do práce mám taky. Uvidíme, nic nevzdávám," dodala.

Eva Pilarová nezapomněla ani na vzkaz svým fanouškům a podporovatelům. "Strašně moc bych přála divákům a svým příznivcům, aby na sebe byli opatrní - aby si nezkazili léto nějakým nesmyslem, že uklouznou na podlaze nebo někde jinde. Aby byli zdraví a pohodoví. Na své příznivce už se těším a doufám, že zase přijdou," uzavřela zpěvačka.

Evu Pilarovou převezli 20. července do jedné z pražských nemocnic se zlomeninou stehenní kosti. Tu si zlomila po ošklivém pádu ve svém bytě. Zpěvačka se musela podrobit operaci, stejně jako musela zrušit naplánované koncerty.