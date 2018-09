Evropou se šíří prasečí mor! Stát chce zpřísnit dovoz masa

Zpřísnění dovozu vepřového souvisí se zhoršující se situací v zahraničí. Právě v již zmiňovaném Polsku, které patřilo v uplynulém období mezi největší dovozce vepřového do České republiky, je situace s výskytem prasečího moru vážná.

A v Belgii, která je také významným importérem do Česka, se nákaza podle ministerstva zemědělství objevila blízko francouzských a lucemburských hranic.

"Zvažované kontroly, respektive testování by probíhaly následovně. Příjemce zásilky vepřového masa ze zahraničí by mohl dovézt tyto potraviny na trh potom, co by byly negativně testovány na africký mor prasat v akreditované laboratoři," uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Dobrá zpráva je, že v Německu, ze kterého do Česka putuje vůbec největší množství vepřového masa, žádné ohnisko choroby nebylo nalezeno.

Kromě zpřísnění dovozu ze zahraničí bude svolána i ministerská ústřední nákazová komise. Ta bude připravovat opatření pro případ masivnějšího zavlečení afrického moru prasat do České republiky.

Jak dodalo ministerstvo zemědělství - jde o reálnou hrozbu. Nařízení by mohlo podle ministerských úředníků platit už od začátku října. Termín se bude ještě upřesňovat.