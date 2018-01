Evropská komise chystá válku s plasty. Změny se dotknou všech

Podle plánu Evropské komise mají být všechny plastové obaly, které se objeví na evropském trhu, nejpozději v roce 2030 recyklovatelné. Použití plastů na jedno použití bude omezeno a úplně bude zakázáno úmyslně používat mikroplasty.

Komise je přesvědčená, že změna nemá jen ekologické opodstatnění, ale je důležitá i z ekonomického hlediska, protože pomůže vytvořit nové investiční příležitosti a pracovní místa.

"Nezměníme-li způsob, jakým vyrábíme a používáme plasty, bude do roku 2050 v oceánech víc plastů než ryb. Musíme zamezit tomu, aby se plasty dostávaly do vody, potravin, a dokonce do našeho organismu. Jediným dlouhodobým řešením je snížit množství plastového odpadu jeho větší recyklací a opětovným využíváním," řekl 1. místopředseda Komise Frans Timmermans, který je zodpovědný za udržitelný rozvoj.

Místopředseda Komise Jyrki Katainen k tomu dodal, že cílem strategie je položit základ oběhového hospodářství v oblasti plastů, kdy jeden obal bude recyklován a znovu využit.

V současné době je totiž z 25 milionů tun plastových odpadů ročně recyklováno jen 30 %. Plasty už dokonce tvoří 85 % odpadků, které se válí na plážích. Ve formě mikroplastů, jejichž účinky na zdraví zatím nejsou známé, se navíc dostávají do vzduchu, vody a potravin.

V rámci strategie chce Unie zvýšit ziskovost recyklace pro podniky, aby vznikala nová recyklační zařízení. Plastový odpad chce ale také omezit, kupříkladu už omezila vydávání plastových tašek zdarma, další změny plánuje představit v průběhu roku.

V plánu je také zamezení znečišťování moří, třeba novými předpisy, kterými by se měly řídit přístavy a lodní společnosti. Návrh směrnice předložila komise taktéž v úterý. Unie také podpoří investice a inovace. Komise chce, aby Unie spolupracovala také s ostatními státy.