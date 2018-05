Evropská unie rozdává peníze na internet na veřejných místech

Od dnešních třinácti hodin mohou o dotaci na bezplatné připojení žádat všechna města a obce v celé Evropské unii. První vlna dotací je připravena pro zhruba tisícovku z nich.

reklama

Komise by měla zajistit spravedlivé rozdělení napříč celou Evropskou unií.

V následujících dvou letech do roku 2020 budou následovat další čtyři výzvy. V nich by se mezi 8 tisíc zaregistrovaných obcí z členských států Evropské unie, Norska a Islandu měly rozdělit celkem 3 miliardy korun.

Vysokorychlostní internet by tak měl být volně dostupný v parcích, na náměstích, v čekárnách u lékaře, v nemocnicích, muzeích nebo knihovnách. Bezplatný bezdrátový přístup k internetu by se tak měl dostat do míst, kde by jinak k jeho zavedení vůbec nedošlo nebo by trvalo ještě velmi dlouho.