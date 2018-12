Evropské volby se blíží. Někteří politici už začali kampaň

Do evropských voleb zbývá ještě téměř půl roku, už teď se ale začala objevovat první jména lídrů kandidátek. Startují i volební kampaně na sociálních sítích. Podle politologů jejich vliv stále stoupá a dokazuje to i aktivita politiků.

Nadcházející eurovolby nejen určí české zástupce v Bruselu, ale také mohou ukázat na stav domácí politické scény. Podle sociologa Jana Herzmanna bude tématem evropských voleb vnitropolitická situace. "Dá se očekávat, že ty volby budou také hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše," dodal.

Už nyní padají první jména pravděpodobných lídrů kandidátek. Ve všech případech jde o úřadující europoslance. Například Piráti nebo TOP 09 se starosty se jmény vyčkávají.

Dlouhodobým problémem Česka je volební účast. V roce 2014 volilo zástupce do Evropského parlamentu jen osmnáct procent voličů. Horší bylo v Evropě už jen Slovensko. "Česká veřejnost příliš nerozumí tomu, jaká je úloha českých europoslanců, nepovažuje je za nějaké velvyslance České republiky," říká Jan Herzmann.

Politici už startují volební kampaně a to především přes sociální sítě. V posledních týdnech zakládají europoslanci i kandidáti do Bruselu nové profily, kde sdílejí jeden příspěvek za druhým. "Já jsem využíval osobní profil a zatím mi to stačilo, ale samozřejmě jak se začaly blížit volby, tak je dobré si založit nějaký nástroj, kde můžete sledovat tu statistiku," říká například Jan Zahradil z ODS.

Podle Herzmanna k volbám přijdou hlavně politicky zainteresování lidé. To jsou ti, kteří jsou na internetu a hodně používají sociální sítě. "U těch právě tyhle nástroje mohou mít velký význam," doplnil.

"Považuju sociální sítě za mimořádně důležité, způsob jak komunikovat s občany a voliči," řekl Jiří Pospíšil (TOP09). Česká republika má nyní v evropském parlamentu 21 křesel. I když se po Brexitu počet europoslanců sníží, pro Česko se nic nezmění.

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v Česku příští rok ve dnech 24. a 25. května. Europoslance si zvolíme už počtvrté.