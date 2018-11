Evropskou komisi chce řídit Čech! Konzervativci vybrali Zahradila

V čele Evropské komise by po příštích volbách do Evropského parlamentu mohl stanout i Čech. Kandidátem Frakce evropských konzervativců a reformistů (ECR) je europoslanec za ODS Jan Zahradil. Evropský parlament chce, aby o tom, kdo stane v čele Komise, rozhodli voliči ve volbách.

V průběhu roku se tak europoslanci zavázali, že podpoří do čela Evropské komise jen toho, kdo bude vystupovat jako kandidát na tuto pozici ještě před volbami do Evropského parlamentu, které budou na konci května 2019. Politické frakce, do nichž se v parlamentu sdružují jednotlivé politické strany, postupně představují své adepty.

Třetí nejsilnější politická frakce, Evropští konzervativci a reformisté, teď oznámila, že jejím kandidátem je český europoslanec Jan Zahradil z ODS. Nejsilnější frakce, Evropská lidová strana, jejímiž členy jsou i zástupci KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, vybrala německého europoslance Manfreda Webera. Socialisté, mezi které patří i ČSSD, zase vybrali stávajícího místopředsedu komise Franse Timmermanse z Nizozemska.

"Je to pozitivní krok, jak pro Českou republiku, tak pro ODS," řekl po svém zvolení Zahradil. "Ve hře jsou zatím dvě jména, německý lidovec a holandský socialista. Nejsou od sebe téměř k rozeznání, oba chtějí dále posilovat moc Bruselu na úkor členských států. Proto je dobré nabídnout jinou, konzervativní perspektivu, navíc z pohledu jedné z tzv. nových členských zemí EU. Budeme prosazovat sebevědomý, proevropský a reformní program," dodal.

Svou kampaň zahájí v Bruselu 28. listopadu. Zahradil vyjmenoval tři priority. Chce velký právní úklid evropské legislativy a odstranit nadbytečné, zastaralé a nepoužívané předpisy. EU by se podle něj měla stát globálním lídrem v oblasti volného obchodu a měla by otevírat a propojovat trhy a odstraňovat překážky.

EU by podle Zahradila neměla nafukovat agentury jako Frontex, což je agentura na ochranu vnější hranice, ale měla by s migrací pomoci státům, kteří mají vnější hranici, tedy Bulharsku, Řecku, Itálii a Španělsku, což je jeho třetí priorita.

Ke zvolení lídrem ECR pogratuloval Zahradilovi i stranický šéf Petr Fiala. "Jan Zahradil je historicky prvním a jediným spitzenkandidátem ze zemí střední a východní Evropy. Je to úspěch nejen pro ODS, ale i pro ČR, protože jeho kandidatura přispěje ke zviditelnění naší země na evropské a mezinárodní úrovni," řekl Fiala.

Pětapadesátiletý Zahradil je poslancem Evropského parlamentu od vstupu Česka do EU 1. května 2004. Předtím byl jedno volební období poslancem českého Parlamentu. Krátce byl i 1. místopředsedou ODS. Je místopředsedou výboru EP pro zahraniční obchod a působil jako předseda frakce Evropských konzervativců a reformistů.