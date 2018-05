Evropu čekají mnohem ničivější útoky, varuje šéf kontrarozvědky!

Evropa by se měla připravit na rostoucí počet teroristických útoků. Uvedl to šéf britské zpravodajské služby MI5 Andrew Parker. Jediným řešením je podle něj úzká spolupráce mezi zeměmi. Policie v Británii odvrátila za rok už 12 atentátů.

Teroristická organizace Islámský stát se podle odborníků po ztrátě území na Blízkém východě přesune do Evropy. Útoky budou podle ředitele kontrarozvědky ničivější a komplexnější. Parker to řekl na bezpečnostní konferenci, píše portál The Independent.

Šéf MI5 zároveň uvedl, že britská policie odvrací v průměru jeden teroristický útok měsíčně. Od března 2017, kdy na Westminsterském mostě najel islamista do lidí a zabil šest lidí, se podařilo zmařit už dvanáct atentátů.

Bojovníci Islámského státu ale nejsou podle Parkera jediným nebezpečím, kterému starý kontinent čelí. Evropské demokracie se snaží prostřednictvím "škodlivých aktivit" oslabit Rusko, především dezinformačními kampaněmi, tvrdí šéf zpravodajců.

Za "bezohledný" označil pokus o vraždu bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Británie podle Parkera čelí "bezprecedentnímu a ilegálnímu tlaku" Kremlu. Za útokem novičokem na Skripalovy prý stojí samotná ruská vláda.

Rusko tak "nápadně" porušuje mezinárodní právo, zvláště když "poprvé od druhé světové války použije v Evropě nervově paralytickou látku". Východní velmoc se podle Parkera podobnými incidenty ještě více izoluje.

Jako řešení situace v Evropě a možnost, jak odvrátit teroristickou hrozbu, označil Parker spolupráci mezi jednotlivými zeměmi a jejich bezpečnostními složkami. Británie by i po nadcházejícím brexitu měla spolupracovat s Evropskou unií.