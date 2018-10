Exkluzivní průzkum po volbách, lidé by preferovali jiné koalice

Lidé jsou s výsledkem komunálních voleb většinou spokojeni. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti SANEP pro televizi Nova. Například Pražané by ale preferovali jinou koalici. Chtěli by, aby se na spravování magistrátu podílela vítězná ODS. Naopak by vynechali Piráty a Prahu sobě. Na místě primátora by se jim podle průzkumu líbil Jiří Pospíšil.