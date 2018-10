Exmanžel obviněné tlumočnice zná dalšího z podezřelých!

V neděli poslal soud do vazby čtveřici lidí, kterou policie viní z vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Objednavatelem vraždy byla podle prokurátora úřadu speciální prokuratury jediná žena mezi obviněnými. Prokurátor ovšem dodal, že není známo, odkud získala peníze.

Ve slovenských médiích proběhla spekulace o napojení na podnikatele Mariána Kočnera, který má být podle portálu tvnoviny.sk kmotrem dítěte obviněné. Bývalý přítel obviněné Marián Markovič, který s ní má dceru (15), poskytl rozhovor TV Markíza.

O tom, že by měl být Kočner kmotrem jeho dítěte prý nevěděl. "Já jsem jen slyšel, že mají, ani nevím jaký vztah, já jsem se o to nestaral, protože spolu nežijeme už 11 let," popsal Markovič s tím, že Kočnera nikdy neviděl.

"Já jsem tři dny nespal, nevěřím tomu, je to matka mojí dcery, moje dcera je z toho hotová, já si to sám neumím vysvětlit," dodal Markovič.

K otázce, jestli poznal další obviněné, se nechtěl vyjadřovat, přiznal ale, že byl s jedním v minulosti v kontaktu.

Kuciak v nedokončeném článku psal kromě jiného o aktivitách italských podnikatelů na východním Slovensku, které média spojovala s mafií. Možné spojení Kočnera s vraždou Kuciaka prokuratura nekomentovala.

Dvojici střelec zavraždil 21. února v jejím domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy. Z iniciál, které dnes prokurátor uvedl, vyplývá, že za vraha vyšetřovatelé považují muže, kterým je podle slovenských médií bývalý policejní vyšetřovatel Tomáš Szabó. Slovenská prokuratura již informovala, že motivem vraždy byla investigativní práce novináře.