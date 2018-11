Expartner alimenty neplatí, Tereza ho udat nechce! Má smutný důvod

Tereze a jejím dětem se lepila smůla na paty. Před lety jim při nehodě zemřel tatínek, dceři Haničce zůstala jizva přes celý obličej. Druhý Terezin partner byl hrubián, kterého se děti bály. A aby toho nebylo málo, loni v srpnu měl jejich dědeček autonehodu, u které se znovu ocitla i Hanička. "Kvůli tomu musí doteď nosit ortézu na rameni. Nevíme, jestli se to spraví," přiznala Tereza.

Teď se ale konečně všechno obrátilo k lepšímu. "Od natáčení se toho změnilo hodně, nespoléháme se tolik na rodiče. Děda mě bral jako dceru a ne jako někoho, kdo se sám stará o děti. Jsme spokojenější ve svém, máme zajetý svůj režim. Děti mají vlastní soukromí. Dřív bylo nemožné napsat si úkoly zároveň, byl boj o jídelní stůl v kuchyni. Teď mají každý vlastní stoleček," popisovala Tereza.

Věří, že i Hanička se nakonec bude mít dobře. "Dostali jsme největší dárek, a to je plastika obličeje pro Haničku, která nás do budoucna bude čekat. Jizvu má už od 18 měsíců a nečekala jsem, že se to někdy spraví," přiznala Tereza.

Podle ní dostali druhou šanci, aby mohli žít jako normální rodina. "Děti se mi snaží pomáhat, protože ví, že je to jejich. Uklízí po sobě, strašně rády si zvou návštěvy, a tak se chtějí pochlubit," vysvětlila Tereza. Největší radost má maminka z kuchyně. "Úplná bomba pro mě je, že mám myčku a i další spotřebiče. Pečeme teď každý týden," pochlubila se.

O tom, že by si našla nového partnera, zatím nepřemýšlela. Bývalý partner s nimi v kontaktu příliš není a nejeví zájem ani o vlastní děti. "Občas klukům zavolá. Slíbil, že si Mirečka vyzvedne, ale nevyzvedl, ani se neomluvil. Kluky naposledy viděl minulý rok v létě, od té doby ne. Vždycky se vymluví, že mu někdo ukradl telefon nebo něco. Teď zavolal po půl roce, že chce kluky slyšet. Volal třikrát do týdne, pak se zase odmlčel," řekla.

S placením alimentů se vůbec neobtěžuje. "Říkal, že kvůli zdravotnímu stavu nemůže sehnat práci, pořád něco. Do telefonu mi řekl, jestli ho nechci jít udat za neplacení alimentů na policii, ale to jsem neudělala. Bojím se, že to potom použije proti mě u kluků. Že ho maminka poslala do vězení. Nechci mezi nimi dělat rozbroje. Vztahy jsou teď na bodě mrazu," dodala.

