Expert nechápe Zemana: Zatáhl nás do hry Velké Británie a Ruska!

Bývalý velitel Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor nechápe, proč prezident Miloš Zeman medializuje celou kauzu okolo výroby a testování jedu novičok na českém území. Podle bezpečnostního experta tím prezident zatáhl Česko do politické hry Velké Británie a Ruska. Šándor také tvrdí, že "český novičok" rozhodně nemohl otrávit Sergeje Skripala.

Miloš Zeman včera na základě zprávy Vojenské zpravodajské služby prozradil, že se v Česku vyráběl a testoval jed novičok. Bývalý velitel vojenské zpravodajské služby Andor Šándor prezidentův postup nechápe. "Zadání úkolu ani výsledky práce neměly být nikdy zveřejněny. Myslím si, že to, co pan prezident řekl, zaznít nemuselo. Ničemu to nepomůže," řekl portálu TN.cz Andor Šándor.

Podle bezpečnostního experta prezident celou medializací kauzy Česku vůbec neprospěl. "Stáváme se součástí politické hry nejdříve Velké Británie a Ruské federace, posléze Evropské unie a Ruské federace s přispěním Spojených států amerických a dalších zemí."

Prezident si o novičoku nechal vypracovat dvě zprávy. V nich je však rozpor. Bezpečnostní informační služba (BIS) tvrdí, že se jedovatá látka novičok v Česku netestovala. Zpráva vojenských zpravodajů tvrdí podle Zemana opak. "Překvapuje mě, že mají rozdílný názor. Navíc v tak zásadní věci jako je existence novičoku na našem území. Těch zdrojů, ze kterých mohly získat informace není příliš mnoho," řekl Šándor.

Bezpečnostní expert také nechápe, proč prezident požadoval zprávu zrovna po zpravodajských a informačních službách. "Logické by bylo žádat tyto informace z resortu ministerstva obrany. To k tomu má mnohem blíže než BIS."

Sám Šándor by se však spíše přiklonil k prezidentově verzi. "To znamená, že tady ještě v listopadu loňského roku bylo nějaké malé množství novičoku, se kterým se pracovalo a pak bylo zničeno," poznamenal.

Podle něj však "český novičok" rozhodně nemohl sehrát jakoukoliv roli v otravě bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala. "Když to pan prezident vytáhl na veřejnost, toto tam mělo jasně zaznít," tvrdí Šándor.