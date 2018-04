Experti odhalili hlavního zabijáka lásky! Rozhádá přes polovinu párů

Telefon neustále po ruce s sebou sice přináší možnost neustálého kontaktu se svými blízkými a přáteli, jak ale zjistili odborníci ze společnosti Kaspersky Lab, patří také mezi největší zabijáky lásky.

"Celých 55 procent párů v průzkumu uvedlo, že se někdy pohádalo kvůli tomu, že se protějšek věnoval chytrému telefonu daleko více, než své drahé polovičce. Chytrá zařízení tak na jednu stranu velmi usnadňují komunikaci, ale na druhou mohou mezi partnery způsobit nesváry," upozorňují experti na kybernetickou bezpečnost.

Díky internetu a chytrým zařízením se 62 procent lidí cítí být svým drahým nablízku. To platí dvojnásob pro páry, které spolu tráví jen omezený čas, protože spolu nebydlí. Služby komunikačních aplikací oceňují v 75 procentech případů. Pozitivní dopad na vztah má podle průzkumu i sdílení zařízení. Podle 53 procent párů se potom, co si navzájem umožnili přístup do přístroje i jednotlivých účtů, jejich vztah zlepšil.

Odborníci z Kaspersky Lab ale také přišli se zjištěním, že moderní digitální technologie můžou snadno vyvolat partnerské rozepře. Například 51 procent dotázaných se někdy pohádalo kvůli tomu, že protějšek používal zařízení během společného jídla nebo konverzace. Dalších 55 procent párů uvádí jako důvod hádky to, že jeden z nich tráví s mobilem v ruce příliš mnoho času. Toto procento je ještě vyšší u párů, které sdílejí jednu domácnost (58 %). Zjištění tak dokládají, že lidé nemají rádi, když jim jejich druhá polovička nevěnuje patřičnou pozornost.

Nadměrné používání digitálních zařízení není jedinou záležitostí, kvůli které se páry hádají. Čtvrtina zamilovaných se nepohodne i kvůli tomu, kdo bude v danou chvíli zařízení (například pevný počítač) využívat. 45 procent párů se na sebe rozezlilo kvůli vybitému zařízení a dalších 28 procent kvůli tomu, že protějšek mobil nebo tablet ztratil.

Průzkum dále odhalil, že i kybernetické hrozby mohou představovat riziko nejen pro samotná zařízení, ale i pro partnerský vztah jejich vlastníků. Bezmála čtvrtina (24 %) vztahů více či méně uvadla poté, co se zjistilo, že jeden z partnerů infikoval digitální zařízení malwarem. Nepříjemnosti mnohdy způsobila i ztráta financí na internetu způsobená omylem jednoho z partnerů či malwarovým útokem. Z průzkumu je tedy zřejmé, že digitální zařízení mohou častokrát vztah nasměrovat do slepé uličky.

"Stejná zařízení, která pomáhají partnerům překonat fyzické odloučení, mohou také způsobovat hádky. Většinou nejsou příčinou nesvárů zařízení jako taková, ale jejich nezodpovědné používání. Uživatelé mnohdy svými nerozvážnými aktivitami vystavují zvýšenému riziku nejen své partnerské vztahy, ale i své finance a online účty. Proto by se každý uživatel měl zamyslet nad tím, jakým způsobem zařízení využívá, kdy je vhodné mobil nebo tablet odložit a jak si chránit soukromí, finance a konec konců i vztah se svými nebližšími,“ komentuje Dmitry Aleshin ze společnosti Kaspersky Lab.

