Expertka šokovala rodiče: "Smím tě přebalit?" měli by se ptát dětí

Expertka na sexualitu a gender Deanne Carsonová pobouřila především americké a britské rodiče. Svůj názor sdělila v relaci televize ABC a okamžitě sklidila kritiku odborníků a veřejnosti na sociálních sítích. Píše o tom i portál Daily Mirror.

reklama

Podle Carsonové by se děti měly už od nízkého věku učit, jak důležitý je jejich souhlas. Prý si uvědomuje, že miminko či batole není schopno odpovědět, ale rodiče by se ho měli i tak zeptat.

"Pracujeme s dětmi, které jsou starší tří let, ale i mladšími, a samozřejmě i s jejich rodiči. Radíme jim, aby se už odmalička svých potomků ptali: 'Teď tě přebalím, je to v pořádku?' Samozřejmě neodpoví: 'Ano, mami, to je super!' Ale stejně je to důležité," prohlásila expertka.

Rodiče by podle ní měli po otázce chvíli počkat a dávat dítěti najevo svým vystupováním, držením těla a gestikulací, že na jeho souhlasu záleží. Jedině tak lze dosáhnout kultury souhlasu, říká Carsonová.

Uživatelé sociálních sítí, mezi nimiž byla většina rodičů, ale na její slova zareagovali spíše negativně. "Svět se naprosto zbláznil, tohle je šílenství," napsal jeden z komentujících na twitteru. "Opravdu jsem slyšel správně?" nechápal další.