Expolicista uniká trestu už 14 let, slehla se po něm zem! Pomozte

Už 14 let bezvýsledně pátrají policisté po svém bývalém kolegovi Janu Mikešovi. Bývalý příslušník plzeňské zásahovky byl v roce 2003 odsouzen za milionové podvody na sedm let do vězení, jenže tam nenastoupil a zmizel. Mikeš je spojován i s vraždami v borských serpentinách, za které byl později odsouzen Jiří Kajínek.