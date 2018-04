Exprezident USA Bush skončil na JIPce. Den po pohřbu manželky

Bývalý americký prezident George H. W. Bush byl v neděli hospitalizován. Do houstonské metodistické nemocnice jej převezli s infekcí, která se mu rozšířila do krve. Bush skončil v nemocnici den po pohřbu své manželky Barbary, která zemřela minulé úterý.

O hospitalizaci bývalého prezidenta informoval jeho mluvčí Jim McGrath. Podle něj Bush starší dostal blíže neurčenou infekci, která se rozšířila do krve. "Reaguje na léčbu a vypadá to, že se zotavuje," napsal McGrath na twitter.

Podle televize CNN byl Bush přijat do nemocnice v kritickém stavu kvůli infekci, která vedla k sepsi. Bývalému prezidentovi klesal krevní tlak a lékaři měli několikrát obavy, jestli přežije. Jeho zdravotní stav se ale podařilo stabilizovat.

Třiadevadesátiletý George Bush starší je kvůli Parkinsonově nemoci upoután na invalidní vozík. A v posledních letech byl opakovaně hospitalizován kvůli respiračním potížím. Těmi trpěla i jeho manželka Barbara, která zemřela minulý týden.

Pohřbu se kromě vdovce zúčastnili i další bývalí prezidenti, Bill Clinton, syn zesnulé první dámy George Bush mladší a Barack Obama. S Barbarou Bushovou se v sobotu přišla rozloučit i současná první dáma Melania Trumpová.

Bush starší vykonával úřad v letech 1989 až 1993. Byl prvním americkým prezidentem, který navštívil Československo. Do Prahy přiletěl v roce 1990 oslavit první výročí sametové revoluce. Společně s manželkou Barbarou vystoupil před zaplněným Václavským náměstím. Před nástupem do úřadu byl osm let viceprezidentem, sloužil také jako ředitel CIA nebo kongresman.

Třiadevadesátiletý George Bush se ze všech amerických prezidentů dožil nejvyššího věku, jen zhruba o 100 dní je mladší další exprezident Jimmy Carter. Třiadevadesáti se dožili i bývalí prezidenti Ronald Reagan a Gerald Ford.