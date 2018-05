Extrémní aktivita klíšťat! Přes víkend bude na nejvyšším stupni

Meteorologové varují, přes víkend bude aktivita klíšťat na stupni 10 z desetistupňové škály. Při pobytu v přírodě by tak lidé měli být extrémně opatrní, měli by se pohybovat jen po vyznačených cestách a používat repelent.

Aktivita klíšťat je od čtvrtka na nejvyšším stupni a v dohledné době se to nezmění, informovali ve čtvrtek meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu, kteří každé pondělí a čtvrtek zveřejňují společně se Státním zdravotním ústavem předpověď aktivity klíšťat.

Podle té aktuální, kterou zveřejnili ve čtvrtek po poledni, zůstane aktivita nejméně do pondělí na desítce.

To znamená nejvyšší riziko napadení klíštětem. Meteorologové proto doporučují nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů, pohybovat se pouze po zpevněných cestách, večer a ráno si tělo zkontrolovat, zda nemáte klíště a to případně odstranit. Doporučují také použití repelentu.

Aktivitu klíšťat a riziko nákazy nebezpečnými nemocemi, které klíšťata přenášejí, vyhodnocuje také společnosti Protean. Výsledky průzkumů zveřejňují na portálu kliste.cz.

Klíšťata žijí typicky v listnatých a smíšených lesích a v křovinatých porostech s bylinným patrem, zejména na jejich okraji a také v porostech na okraji vodních toků. Často na ně narazíme v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách.

V jehličnatých lesích hrozí výrazně menší riziko. Na klíště také většinou nenarazíme na otevřených a suchých místech a také v rašeliništích. S nadmořskou výškou jejich výskyt klesá, v posledních letech se ale v Česku objevili i na horách.