Extrémní počasí trápí Evropu! Experti řekli, proč je vše obráceně

Zatímco ulice řecké Soluně proměnily minulý týden prudké lijáky na řeky, Britové si užívají sluníčka. Londýn zasáhla vlna veder a teploměr tam už na začátku května atakoval tropickou třicítku.

reklama

Podle meteorologů mohou za anomální počasí tlakové výše a níže. Ty si pro tentokrát prohodily svá místa. Proto je teď na severu teplo a slunečno a naopak jih Evropy hlásí déšť a podprůměrné teploty.

V Německu se objevilo tornádo. "Bylo způsobeno bouřkami. Bouřkovou oblačností, konvenční oblačností. Může za to labilní instabilní vzduch, který se tam vytvářel," vysvětlila meteoroložka Dagmar Honsová. Video a další informace o tornádu najdete zde.

V Česku je daleko větším problémem dlouhodobé sucho. "Na území Česka se dokonce sucho prohlubovalo tolik, že podzemních vod je v současné chvíli tolik, jako bylo vloni na konci léta," doplnila Honsová.

A ze sucha nás prý nevytrhnou ani současné deště a bouřky. "Lze říci, že by ty deště musely být déletrvající, to znamená nejméně dny, spíše týdny, mírné a celoplošné, tedy nikoli přívalové deště, které by spadly jenom lokálně," uvedl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Do konce víkendu by mělo být podobně jako začátku týdne, deště ale budou pomalu ustávat a teploty stoupat. Po víkendu by se měly přehoupnout zase přes 23 stupňů.