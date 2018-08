Extrémní sucho trápí i zvěř. Myslivci musí do lesů vozit vodu

Člen mysliveckého sdružení Hubertus Svojkov Pavel Czuch prozradil TV Nova, že myslivci už musí chystat nádrž s vodou. "Zatáhneme ji dolů ke spodnímu kališti, abychom napojili zvěř, která v tuto chvíli vodu potřebuje," vysvětluje Czuch.

V pihelské honitbě mají českolipští myslivci celkem tři napajedla pro zvěř. Všechna už jsou bez vody a to měsíc. Přitom právě teď potřebuje zvěř vody nejvíc.

"Oni teď pořád kojí mláďata. Srnčí, jeleni, daňci i zajíci. A ty samice mají daleko větší spotřebu vody. Asi dvojnásobnou," vysvětluje jednatel Českomoravské myslivecké jednoty Miloš Fischer.

Normálně zvířata vodu nepijí, ale získávají ji z vegetace. Z luk anebo nízkých porostů. Tráva je ale úplně suchá a zcela bez života.

Na pastvinách není ani hmyz, nepřežil by. Nejsou tam ani ptáci, kteří se hmyzem živí a tím pádem ani jejich predátoři. "Za moji 32letou praxi je to poprvé, co musíme doplňovat vodu zvěři. Napajedla zavážíme 2-3x týdně. Průměrná dávka je 400 litrů vody," řekl TV Nova myslivec Václav Vomáčka.

Podobné problémy mají i za hranicemi. V Německu natočili žízní a vedrem zmučeného srnce, který hledal spásu u lidí. Nechal se zblízka sprchovat a olizoval vodu.

"Zrovna tak jako v případě hladu, tak ta plachost se ztrácí a upřednostňují tyto potřeby," vysvětluje myslivec Fischer.

Přes veškerou snahu myslivců může tento boj se suchem skončit katastrofou. Uvidí to až po zimě, kdy bude jasné, kolik zvířat bylo v takové kondici, aby přežila.