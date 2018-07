Extrémní vedra budou pokračovat, teploty stoupnou až k 36 °C!

Česká republika čelí vlně veder, extrémně vysoké teploty, které mohou vystoupat až k 36 °C, vydrží přes celý týden. Meteorologové kvůli horku vyhlásili výstrahu, která je platná až do odvolání, kvůli suchu také varují před vznikem požárů.

Po velmi horkém víkendu nás ani v tomto týdnu vysoké teploty neopustí. Český hydrometeorologický ústav vyhlásil výstrahu před velmi vysokými teplotami pro celou Českou republiku už v neděli před polednem a je platná až do odvolání.

Už během pondělí by se měly nejvyšší teploty pohybovat kolem 30 až 34 °C, na severovýchodě by pak mělo být kolem 29 °C. Většinu dne bude jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou na východě a severovýchodě ojediněle objevit přeháňky a bouřky.

Ještě větší horko nás podle ČHMÚ čeká v úterý, kdy by podle meteorologů mělo být 32 až 36 °C. I v úterý bychom se měli dočkat jasného počasí, bouřky a přeháňky by se mohly při zvětšené oblačnosti objevovat zejména na severovýchodě našeho území.

Teploty v noci na středu se budou pohybovat kolem 21 až 17 °C, přes den budou ale opět atakovat 36 °C. Bouřky a přeháňky by se měly objevovat jen ojediněle na severovýchodě České republiky.

Ve čtvrtek by se mělo velmi mírně ochladit, teploty i tak vystoupají k 27 až 31 °C, v Polabí a na jihovýchodě pak i k 34 °C, upozorňuje ČHMÚ. Také by se mělo zatáhnout, oblačnost přijde ze západu. Přeháňky a bouřky by se měly objevovat místy.

Také v pátek by se měly teploty blížit 26 až 30 °C. Bouřky a přeháňky se zpočátku měly objevovat místy, později odpoledne s ubýváním oblačnosti se budou objevovat jen ojediněle.

I přes víkend by podle ČHMÚ mělo být převážně jasno až polojasno, teploty by se měly až do pondělí držet kolem tropické třicítky.

