Facebook bude platit uživatelům za informace o zneužívání dat

"Prověříme všechna oprávněná hlášení a co nejrychleji zakročíme, pokud skutečné ohrožení informací o lidech zjistíme. Pokud se potvrdí zneužívání dat, odpojíme problematickou aplikaci a v případě nutnosti podnikneme právní kroky proti společnosti, která data prodává či nakupuje," napsal na blogu Facebooku Collin Greene, který ve firmě odpovídá za bezpečnost.

Facebook tak podnikl další krok, aby zabránil zneužívání uživatelských dat skrze aplikace třetích stran, které využívají facebookovou platformu například pro kvízy, dotazníky či hry.

Greene uvedl, že odměna za nahlášení případů zneužívání dat vychází ze stávajícího programu, který odměňuje lidi za objevení programátorských či systémových chyb. V rámci tohoto programu činila dosud nejvyšší vyplacená odměna 40.000 dolarů (820.000 Kč).

Facebook v posledních týdnech čelí několika skandálům, neboť se ukázalo, že analytické společnosti mohly zneužít osobní údaje uživatelů. To je i případ společnosti Cambridge Analytica, která získala přístup až k 87 milionům dat uživatelů. Údaje pak využila k podpoře volební kampaně prezidenta Donalda Trumpa.

Facebook sám navíc upozornil na možnost, že osobní údaje prakticky všech uživatelů sítě se mohly dostat do nepovolaných rukou. Síť totiž umožňovala hledat osoby podle e-mailu či telefonu, což mohli takzvaní sběrači dat zneužít. Tato funkce už je zablokována.

Zuckerberg dnes bude vypovídat na společné schůzi právního a obchodního výboru Senátu, ve středu pak ve výboru Sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod. V prohlášení, které sněmovna zveřejnila v pondělí, se Zuckerberg omluvil za to, že Facebook nedokázal ochránit soukromí uživatelů a že nebral dostatečně vážně problematiku nenávistných komentářů a ruské propagandy. Zároveň přislíbil, že firma se nově důrazně zaměří na bezpečnost uživatelů a jejich dat.

Experti nicméně pochybují, že Facebook podnikne nějakou zásadní změnu ve svém vztahu s uživateli, neboť informace o nich potřebuje, aby mohl prodávat cílenou reklamu, poznamenala agentura AP.

Facebook se pod tlakem skandálů zaměřil na lepší informování uživatelů. Od pondělí dostávají někteří lidé do schránek vyrozumění, že se mohli stát obětí v kauze Cambridge Analytica. "Zablokovali jsme stránku This is Your Digital Life, ke které se jeden z vašich přátel přihlásil," uvádí Facebook ve zprávě.

Aplikaci This is Your Digital Life (Tohle je tvůj digitální život) si se svým účtem propojilo asi 270.000 lidí. Aplikace díky tomu získala nejen jejich uživatelská data, ale i data jejich přátel. Celkem se aféra dotkla zhruba 87 milionů lidí.

Autorem aplikace je Alexander Kogan, který se k datům zmíněných 270.000 lidí a jejich přátel dostal ve shodě s tehdejšími podmínkami sítě. Údaje, které měly sloužit statistickým účelům, ale neoprávněně poskytl ke komerčnímu využití společnosti Cambridge Analytica.