Facebook špehuje i zprávy v Messengeru. Rady, jak se chránit

Největší sociální síť světa stíhá rána za ranou. Začalo to skandálem se zneužitím dat desítek milionů uživatelů pro předvolební kampaně, pokračovalo slovy o tom, že osobní údaje většiny ze dvou miliard uživatelů se mohly dostat do nesprávných rukou.

A do třetice nyní šéf Facebook Mark Zuckerberg přiznal, že sociální síť monitoruje veškerý obsah, který si uživatelé vyměňují přes chatovací aplikaci Messenger.

Zdání o tom, že konverzace v Messengeru jsou soukromé, tak padá. Zuckerberg se dušuje, že firma nechce nikoho špehovat nebo stalkovat. Prý jen hlídá, aby si uživatelé ve zprávách neposílali závadný obsah - třeba dětské porno nebo odkazy, po jejichž rozkliknutí se do počítače nebo telefonu dostane virus nebo jiný škodlivý software.

Zprávy nejprve prochází automatizovaný systém. Pokud zachytí něco podezřelého, označí to a pošle to moderátorům. To vše údajně proto, aby bylo jisté, že zprávy respektují pravidla a není v nich žádný nebezpečný obsah, píše agentura Bloomberg.





Pokud nechcete, aby vaše soukromé zprávy četl někdo další, byť i automaticky pracující "robot", máte několik možností. Můžete přestat Messenger používat úplně. Můžete přejít na aplikaci Whatsapp, která komunikaci automaticky šifruje u odesilatele i příjemce.

Pokud jste na Messenger zvyklí a jste liní se "stěhovat" jinam, je tu ještě jedna možnost - zapněte ručně tajné konverzace. To je možné po poklepání na ikonku info v pravém horním rohu aplikace na Androidu. Na iOS také vpravo nahoře klepněte na odeslání nové zprávy a pak znovu vpravo nahoře na nápis Tajná (Secret).





Toto ruční šifrování ovšem funguje jen v aplikacích pro Android a pro iOS. Přímo na facebooku nebo na doméně messenger.com zapnout nejde. Tam vám Facebook, který Messenger vlastní, pod ruce pořád uvidí.