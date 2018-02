Fackovačka na radnici: Známá politička zbila na jednání kolegu

První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija vlepila facku zastupiteli Prahy 2 Danu Richterovi. Stalo se to na pondělním jednání zastupitelstva městské části. Udženiji vadilo, že se Richter vulgárně navážel do stranických kolegyň.

Na pondělním zasedání zastupitelstva Prahy 2 bylo pořádně dusno. Vše odstartovalo emotivní vystoupení zastupitele Dana Richtera, bývalého člena hnutí Občané za spokojené bydlení (OSB). Richter podle spolustraníků nejde pro ostré slovo daleko a tak tomu bylo i v pondělí. Informoval o tom Týden.cz.

Richter ve svém projevu vulgárně urážel ostatní členy zastupitelstva, především pak místostarostku Michaelu Mazancovou. Té prý Richter nemůže odpustit, že v minulosti hlasovala pro jeho vyloučení z OSB. Během jeho projevu část zastupitelů, včetně Udženiji, opustila sál.

Jenže pak se situace vyhrotila ještě víc, jeden z bývalých spolustraníků začal podle svědků lít Richterovi vodu ze skleničky na hlavu. Udženija, která se následně vracela do sálu, vlepila politikovi facku. A dočkala se prý potlesku.

Sama Udženija facku potvrdila a hrdě se k ní hlásí. Podle ní Mazancová čelila už po několikáté vulgárnímu a krajně nemístnému verbálnímu útoku zastupitele Richtera, se kterým to nebylo jednoduché nikdy.

"Pan Richter dlouhodobě lživě dehonestuje naši paní starostku Černochovou a přihlížet tomu, jak někdo vulgárně uráží bývalou stranickou kolegyni na jednání zastupitelstva, před diváky a na půdě radnice, s prominutím do k***v, prostě nebudu," vyjádřila se Udženija.

"Ano, dala jsem mu výchovnou facku a víte co? Nebyl to zkrat, nejsem si jista, zda bych to neudělala zase. Nesnesu hulváty, kteří si myslí, že jim všechno projde a chtěla jsem se nějak postavit za kolegyni," dodala.

Richter podle Týdnu už podal na Udženiju stížnost za fyzické napadení. Žádá také, aby byla podrobena psychiatrickému vyšetření a byla jí odebrána zbraň, pokud nějakou vlastní. Jejím jednáním se prý cítí být ohrožen na životě.