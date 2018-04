Fanoušek potkal Aviciiho před smrtí: Popsal, jak na něj působil

Zpočátku nevypadal, že by se mu v dovolenkovém resortu Muscat nějak zvlášť líbilo, rozhodně chtěl ale prozkoumat další kouty Ománu. Tak vykreslil poslední dny Aviciiho místní dýdžej Maitrai Joshi, který byl jedním z posledních lidí, kteří se světoznámým umělcem mohli mluvit (o smrti Aviciiho jsme psali zde).

S Aviciim (Timem Berglingem) se potkali v pětihvězdičkovém resortu v Muscatu na konci minulého týdne. "Hrál jsem tam a poznal ho. Šel jsem za ním a požádal ho o fotku," popsal Maitrai jejich seznámení. Jeho zpověď přináší portál Times of Oman.

Ačkoli se dvojice rozloučila, v sobotu na sebe opět narazila při večeři, kde byl Avicii s přáteli. Maitrai se s celebritou znovu vyfotil a prohodil s mladíkem pár slov. "Říkal, že se další den chystá odejít (z resortu) a prozkoumat periférie Ománu," vysvětlil jeho fanoušek. "Působil opravdu mile. Jeho poslední slova pro mě byla, že má opravdu rád můj styl hudby," dodal.

Proč Avicii zemřel, zůstává dál záhadou. Hodně se ale spekuluje o jeho zdraví a zálibě v pití alkoholu. Podle zahraničních médií totiž mohly být za smrtí Tima Berglinga problémy se slinivkou, které s popíjením souvisely. Rodina zatím tato slova odmítla jakkoliv komentovat.

Co se Maitraie týče, ten si nevšiml, že by Avicii měl nějaké zdravotní problémy. "Abych byl upřímný, nepřipadal mi nijak nemocný. Ptal jsem se ho, jak se mu líbí Muscat a říkal, že si ho zamiloval," prohlásil. Zprávou o smrti 28letého umělce byl pořádně zaskočen. "Je to opravdu smutná zpráva. Dozvěděl jsem se to z Facebooku, lidé mi i psali. Víc než smutné, je to šok - potkal jsem ho týden zpátky," zakončil.

Avicii se řadí mezi největší hvězdy taneční hudby. Spolupracoval i s takovými hvězdami, jako jsou Madonna, britská kapela Coldplay nebo slavný zpěvák David Guetta. Jeho hity Levels nebo Wake Me Up vévodily žebříčkům hitparád v mnoha zemích světa.

Wake Me Up si připomeňte zde: