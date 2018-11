Fantom přepadal ženy a kradl jim tenisky! Po 15 letech znají důvod

Slovenská policie dopadla takzvaného teniskového fantoma. Ve městě Šaľa nedaleko Bratislavy přepadával ženy. Nikdy jim neublížil, jediné, o co je oloupil, byla teniska. Podle odborníků nejspíš trpí sexuální úchylkou.

Ženy a dívky ve 20tisícovém městě si oddychly. Teniskový fantom tam řádil přes 15 let, naposled udeřil před několika týdny. "Slyšela jsem za sebou nějaký zvuk. Najednou mě chytil zezadu, já jsem se bránila, skočila jsem na něj, on mě shodil na zem," popsala jedna z obětí.

Jediné, co ho zajímalo, byla teniska, vždy jen z pravé nohy. Většina byla bílé barvy. "On mi ani netahal botasku, ale celou nohu, musí to být opravu nějak narušený člověk," doplnila další dívka.

Oběť si podle policie dopředu vyhlédnul, útočil jen za tmy. Když se boty zmocnil, dal se na útěk. "Podezřelý 38letý muž ze Šaľy páchal tyto skutky přibližně od roku 2002. Vyzul a odcizil tenisky asi 20 ženám," sdělila policejní mluvčí Božena Bruchterová.

Policisté pravidelně varovali místní ženy i dívky. Teniskový fantom jim přesto dlouho unikal. Jeho poslední úlovky vyšetřovatelé objevili při domovní prohlídce.

"Vyšetřovatel odboru kriminální policie ze Šaľy obvinil muže ve dvou skutcích ze zločinu loupeže a v jednom skutku z přečinu krádeže," dodala mluvčí. Policie teď hledá další napadené. 38tiletý muž skončil ve vazbě.

Podle informací televize Markíza trpí muž sexuální úchylkou. Tenisky kradl, aby se nad nimi ukájel. "Mohlo by jít o velmi zvláštní, specifickou a zajímavou odchylku od sexuální normy, která se nazývá fetišismus. Upřednostňujeme ne živého člověka, ale neživou věc," vysvětlila psycholožka Danica Caisová.